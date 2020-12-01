У людей, находящихся в космосе, давно были замечены такие проблемы, как бессонница и боли в сердце. Недавно специалистам удалось выяснить, из-за чего возникают такие осложнения.

В ходе нескольких исследований специалисты выяснили, что на состояние здоровья человека, находящегося в космосе, влияют митохондрии. Это, как указывается, внутриклеточные структуры, которые отвечают за энергетический обмен в живых организмах. Находясь в космосе, в них происходят серьёзные изменения и они меняют свою активность, начиная выполнять свои функции хуже.

В настоящее время на основе результатов этих исследований планируется заняться разработкой лекарства, которое поможет космонавтам сохранять своё здоровье, а также профилактических мер.