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Шотландские исследователи в ходе эксперимента выяснили неожиданное преимущество бороды у мужчин.

Как сообщается, исследование было проведено на платформе Facebook Ad Manage, где были размещены фотографии бородатых мужчин, а также гладко выбритых. Как оказалось, мужчины с бородой вызывают у людей больше доверия по сравнению с теми, кто регулярно бреется.

По словам учёных, покупатели считают бородатых продавцов более опытными. Также отмечается, что этот выбор от возраста и национальности не зависит. Кроме того, выводы учёных справедливы как для реального общения, так и в Сети. При этом эффект распространяет только на мужчин с бородой, но не действует на мужчин, имеющих лёгкую небритость или усы.

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