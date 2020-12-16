Американские специалисты обнаружили, что пациенты, переболевшие коронавирусом, имеют высокий шанс вновь отправиться в больницу в течение десяти дней после выписки.

Так, были изучены сведения о 2 200 ветеранах, которые были госпитализированы с коронавирусом, 1 800 пациентах, находившихся в больнице с пневмонией, и ещё о 3 500 пациентах, у которых были сердечно-сосудистые заболевания. Две последние категории, как подчеркивается, не болели коронавирусом.

Выяснилось, что у тех, кто перенёс коронавирус и выписался, в первые 10 дней после выписки примерно на 40-60% больше шансов умереть по сравнению с теми, кто лечился от пневмонии или проблем с сердцем и сосудами. Так, указывается, что в течение первых двух месяцев 9% выписавшихся пациентов с коронавирусом умерли, и 20% вновь были госпитализированы. После 60 дней этот риск снижался до минимума.

При этом пациенты с пневмонией, не связанной с коронавирусом, возвращались в больницу примерно в 5% случаев.