Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американские специалисты обнаружили, что пациенты, переболевшие коронавирусом, имеют высокий шанс вновь отправиться в больницу в течение десяти дней после выписки.

Так, были изучены сведения о 2 200 ветеранах, которые были госпитализированы с коронавирусом, 1 800 пациентах, находившихся в больнице с пневмонией, и ещё о 3 500 пациентах, у которых были сердечно-сосудистые заболевания. Две последние категории, как подчеркивается, не болели коронавирусом.

Выяснилось, что у тех, кто перенёс коронавирус и выписался, в первые 10 дней после выписки примерно на 40-60% больше шансов умереть по сравнению с теми, кто лечился от пневмонии или проблем с сердцем и сосудами. Так, указывается, что в течение первых двух месяцев 9% выписавшихся пациентов с коронавирусом умерли, и 20% вновь были госпитализированы. После 60 дней этот риск снижался до минимума.

При этом пациенты с пневмонией, не связанной с коронавирусом, возвращались в больницу примерно в 5% случаев.

Вам может понравиться

Пресс-секретарь президента России рассказал, как его семья переболела коронавирусом

Дмитрий Песков дал интервью к фильму Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год»…
  • Анна
  • 13.12.2020
  • читать 1 минуту

Путин поздравил Байдена с победой на выборах

Владимир Путин, российский лидер, отправил, Джозефу Байдену, новоизбранному американскому президенту, телеграмму, в…

Тихоокеанский флот получит шесть корветов с гиперзвуковыми ракетами “Циркон”

До 2028 года на вооружении Тихоокеанского флота должно появиться ещё шесть корветов.…
  • Анна
  • 15.12.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 декабря – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 16 декабря – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 декабря – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 16 декабря – небольшой дождь, до 0 °C | Подольск: погода, 16 декабря – пасмурно, до -5 °C | Армавир: погода, 16 декабря – пасмурно, до 5 °C |