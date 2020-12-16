Британские и австралийский ученые провели исследование с привлечением кенгуру и выяснили, что эти сумчатые способны намеренно идти на контакт с человеком. Также эксперты отметили, что мыслительные способности животных находятся на более высоком уровне, чем полагалось ранее.

Возглавляющая исследование доктор Александра Грин рассказала, что кенгуру давали еду в закрытой коробке, которую животные не смогли бы открыть самостоятельно. Несмотря на это, они продолжали попытки добраться до съестного, но при этом пытались и общаться с людьми. Кенгуру сперва смотрели на ученых, а затем переводили взгляд на коробку, показывая, что нуждаются в помощи.

После того, как эксперты демонстративно не обращали внимания на взгляды, животные подходили к ним ближе и пытались привлечь внимание. Они царапали и принимались обнюхивать человека, а когда он смотрел на них, тут же показывали на коробку с едой, будто прося ее открыть.

В результате исследований ученые сделали вывод, что люди недооценивают когнитивные способности кенгуру и многих других животных.