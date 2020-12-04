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Исследователи сообщили, что фигурки из мамонтового бивня, найденные в Северном Приангарье, являются уникальными, так как им не удалось отыскать их аналоги в Северной Евразии.

Данная находка была сделана в 1980-е годы неподалеку от поселения Усть-Кова, расположенного в Красноярском крае. Сейчас этот район затоплен из-за Богучанской ГЭС, но в прошлом на его территории находилось одно из наиболее крупных мест раскопок позднепалеолитического периода. Здесь были найдены две фигурки со следами краски, изготовленные с применением бивня мамонта и изображающие зверей.

В то время эти скульптуры не считались уникальными, так как их не удавалось тщательно изучить, но благодаря современным технологиям это наконец-то стало возможным. Были проведены ряд экспериментов, которые показали, что одну из фигурок сначала окрасили красновато-коричневым пигментом, а потом покрыли черным. Вторая статуэтка была тщательно отполирована. Археологи пытались найти аналогичные изделия, но им до сих пор этого не удалось.

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