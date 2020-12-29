Японские исследователи смогли отчасти омолодить стволовые клетки в костном мозге грызунов, раскрыв новый процесс старения крови.

Для этого специалисты осуществили перенос стволовых кроветворных клеток, которые были извлечены у мышей в возрасте 20 месяцев, молодым животным возрастом 8 недель. В результате у старых клеток поменялся уровень активности генов, из-за чего они стали больше походить на молодые экземпляры. Но при этом их функции не восстановились

Данный эффект можно объяснить отсутствием изменений в картине метилирования ДНК, то есть фактически клетки не становятся молодыми. Однако эксперты выразили надежду, что данные результаты помогут в создании новых способов лечения болезней крови, возникающих в пожилом возрасте.