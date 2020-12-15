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Все активные пользователи сайта компании Ubisoft смогут рассчитывать на получение подарков в период с 14 по 18 декабря. Издатель опубликовал подробную инструкцию для тех, кто хочет воспользоваться такой возможностью.

От геймера потребуется лишь перейти на специально созданную страницу, а затем авторизоваться на ней, введя свой логин и пароль на платформе Uplay. За два этих простых действия игрок получит легендарный костюм главного персонажа игры Assassin’s Creed Origins Байека, а также целый набор предметов для Assassin’s Creed Valhalla, позволяющий заглянуть в поселение «Мореплаватель».

Подарки получат все игроки без исключений, независимо от того, играют они в игры на ПК или консоли. Внутриигровые предметы появятся в аккаунте в течение недели.

Подарки к Новому году подготовила также Epic Games Store, которая намеревается в ближайшие 15 дней раздать совершенно бесплатно 15 игр. На их активацию у игрока будет всего 24 часа.

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