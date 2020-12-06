читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Шесть боевых фрегатов под турецкими флагами появились неподалеку от ливийского побережья. Сообщается, что корабли находятся в нейтральных водах в заливе Сидра и не пересекают границы Ливии.

Перемещения турецких кораблей контролируется военнослужащими Ливийской национальной армии с помощью спутников. Генерал-майор Халид Махджуб, возглавляющий управление по поддержанию морального духа, заявляет, что в случае попытки вторгнуться в ливийские территориальные воды фрегаты получат достойный отпор.

Напомним, что ранее Турция допустила грубые нарушения эмбарго на поставку Ливии вооружений. Правительство национального согласия получило от нее системы залпового огня T-300 Kasirga и самоходки Т-155 Fırtına, оснащенные 155-миллиметровыми пушками.

Вам может понравиться

Российские истребители в небе над Ереваном готовы к любым неожиданностям

В последние недели наблюдается высокая активность авиации РФ над Нагорным Карабахом и…

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины в Бокситогорске

1 декабря в Бокситогорске на ул. Красных Следопытов было обнаружено тело пенсионерки,…

Участницы развратной COVID-вечеринки в Москве оправдались

Модельное агентство VEROSSO было уличено правоохранительными органами в организации развратной вечеринки, полностью…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 декабря – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 6 декабря – небольшая облачность, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 декабря – переменная облачность, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 декабря – переменная облачность, до -4 °C | Королев: погода, 6 декабря – небольшая облачность, до -6 °C | Подольск: погода, 6 декабря – ясно, до -4 °C | Армавир: погода, 6 декабря – ясно, до 2 °C |