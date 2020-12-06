Шесть боевых фрегатов под турецкими флагами появились неподалеку от ливийского побережья. Сообщается, что корабли находятся в нейтральных водах в заливе Сидра и не пересекают границы Ливии.

Перемещения турецких кораблей контролируется военнослужащими Ливийской национальной армии с помощью спутников. Генерал-майор Халид Махджуб, возглавляющий управление по поддержанию морального духа, заявляет, что в случае попытки вторгнуться в ливийские территориальные воды фрегаты получат достойный отпор.

Напомним, что ранее Турция допустила грубые нарушения эмбарго на поставку Ливии вооружений. Правительство национального согласия получило от нее системы залпового огня T-300 Kasirga и самоходки Т-155 Fırtına, оснащенные 155-миллиметровыми пушками.