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Ряд СМИ заявили, что у Турции появились трудности с использованием ЗРК С-400 российского производства, так как ее инженеры попытались вмешаться в работу комплексов.

Причиной произошедшего называется тот факт, что Анкара не обладает необходимой ей технической документацией, но при этом она хотела бы применять российские наработки в создании собственных систем противовоздушной обороны. В результате турецкие специалисты начали изучать одну из купленных установок, выведя ее из строя. По мнению журналистов, именно с этим связано нежелание принимать «Триумфы» на вооружение.

Представители прессы напоминают, что Реджеп Тайип Эрдоган, турецкий лидер, еще весной этого года заявлял о развертывании С-400 в самом скором времени, однако прошло уже более полугода, а никаких подвижек в этом направлении сделано не было. На поломку комплексов также указывают недавние пуски, в рамках которых военные не продемонстрировали уничтожение целей.

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