Турецкие войска появились на границе с Арменией в точном соответствии с приказом президента страны Тайипа Эрдогана. Вполне вероятно, что Анкару не удовлетворили результаты кампании Азербайджана в Нагорном Карабахе и она намерена довести начатое до логического завершения. Впрочем, нельзя исключить и того, что турецкие подразделения прибыли в центр мониторинга, который будет располагаться на территории Азербайджана.

Разговоры о вводе турецких войск в Карабах ведутся уже несколько недель, однако пока ситуация в самопровозглашенной республике остается спокойной. Хоть и немного напряженной. Баку сегодня получил под свой контроль Лачинский район и может быть удовлетворен военными достижениями. Но удовлетворена ли Турция, которая призывала Азербайджан идти до конца.

Не исключено, что результаты войны не устраивают Анкару. Можно допустить, что военнослужащие, которые прибыли в аэропорт Ыгдыр, будут осуществлять провокации на границе с Арменией. Однако не стоит забывать, что в Нагорном Карабахе находятся российские миротворческие силы, которые вряд ли будут спокойно наблюдать за нарушениями соглашения о мире.