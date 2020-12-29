На вторник запланирована встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу в Сочи. Предполагается, что на ней будут обсуждаться вопросы, связанные с городом Айн-Исса на севере Сирии.

Напомним, что ситуация вокруг этого населенного пункта накаляется уже несколько недель. Протурецкие боевики неоднократно предпринимали попытки захватить город, обстреливая его из артиллерийских орудий, а также осуществляя наступления с трех разных направлений.

Турция добивается вывода из Айн-Иссы курдов, которых называет террористической организацией. Кроме того, в зону ее интересов входит дорога М-4, соединяющая Латакию с Камышлы и обеспечивающая выход к Средиземному морю. Россия, в свою очередь, оказывает поддержку Дамаска и намеревается вернуть стратегически важный населенный пункт под его контроль.

Вполне возможно, что на переговорах дипломатов из Турции и РФ будет принято решение по Айн-Иссе. Однако ряд экспертов считают, что это невозможно, так как обе стороны заняли твердые позиции и не собираются отступать от них.

Помимо этого, главы МИД намерены обсудить и ситуацию, которая в настоящий момент складывается в Нагорном Карабахе.