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Информация о новых столкновениях в Гадрутском районе, которая на днях облетела интернет, вызывает у военных аналитиков противоречивые чувства. С одной стороны Азербайджан заявляет о том, что конфликт был и в его результате убили одного военнослужащего азербайджанской армии. С другой стороны Армения отрицает подобные сведения и сообщает, что в указанный период не было сделано ни единого выстрела.

Эксперты склонны согласиться с армянской стороной, которая считает все случившееся информационной провокацией со стороны Азербайджана. При этом направлена эта провокация совсем не на Армению, а на Россию.

Заявления о нападении имеют под собой одну цель – дискредитировать российских миротворцев и вынудить их покинуть регион. Причем инициатива исходит даже не от Баку, а от Анкары, у которой были собственные планы на войну в Карабахе. Именно Россия расстроила все устремления Турции и продолжает делать это сейчас, осуществляя наблюдение за ситуацией в оставшихся под контролем Армении районах.

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