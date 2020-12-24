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Сотрудники парка Монрепо, расположенного в городе Выборг, жалуются на туристов-вандалов, разрушающих местную земляную дамбу.

Согласно их словам, многие посетители парковой зоны берут расколотые камни с защитной конструкции, а потом намерено кидают их в водоем, чтобы расколоть лед. «Чем больше булыжник, тем лучше», – так думают некоторые туристы. Администрация парка не знает, как остановить данный процесс.

Однако если так продолжится и дальше, то дамба вскоре будет разрушена. Пользователи при этом посоветовали сотрудникам Монрепо установить рядом с защитным сооружением табличку с предупреждением. Они уверены, что многие туристы кидают камни по незнанию.

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