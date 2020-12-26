В январе на территории Азербайджана заработает мониторинговый центр, функционирование которого будет обеспечиваться российскими и турецкими военнослужащими. Анкара уже направила в Баку свои подразделения, управление которыми поручено бригадному генералу, имя которого пока не раскрывается.

О создании такого наблюдательного центра Анкара и Москва договорились еще 1 декабря. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, одинаковое количество военных с обеих сторон будут отслеживать ситуацию в Нагорном Карабахе и принимать совместные решения.

Напомним, что в Карабахе уже сейчас находится почти 2 000 российских миротворцев, которые рассредоточены по наблюдательным постам. Они были переброшены в регион 10 ноября – сразу после подписания Ереваном, Москвой и Баку соглашения о мире. Известно, что минимальный срок пребывания миротворческих сил в Карабахе составляет 5 лет.