В издании Avia.pro сообщили, что Турция перебросила в Ливию 12 истребителей F-16, чтобы устроить охоту на МиГ-29 российского производства.

Согласно словам военных экспертов, Анкара решила пойти на данный шаг по той причине, что в ноябре и декабре текущего года российским боевым самолетам удалось ликвидировать практически всю турецкую инфраструктуру в данном регионе, включая комплексы радиоэлектронной борьбы, системы противовоздушной обороны и ангары с беспилотниками.

На данный момент времени в Ливии дислоцируются всего 4 российских истребителя, однако некоторые специалисты уверены, что им все равно удастся дать отпор боевым самолетам Турции. Все благодаря их возможности поражать наземные цели с огромного расстояния. В результате турецкие F-16 просто не успеют подняться в воздух для осуществления перехвата.