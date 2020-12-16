Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
2
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании Avia.pro сообщили, что Турция перебросила в Ливию 12 истребителей F-16, чтобы устроить охоту на МиГ-29 российского производства.

Согласно словам военных экспертов, Анкара решила пойти на данный шаг по той причине, что в ноябре и декабре текущего года российским боевым самолетам удалось ликвидировать практически всю турецкую инфраструктуру в данном регионе, включая комплексы радиоэлектронной борьбы, системы противовоздушной обороны и ангары с беспилотниками.

На данный момент времени в Ливии дислоцируются всего 4 российских истребителя, однако некоторые специалисты уверены, что им все равно удастся дать отпор боевым самолетам Турции. Все благодаря их возможности поражать наземные цели с огромного расстояния. В результате турецкие F-16 просто не успеют подняться в воздух для осуществления перехвата.

Вам может понравиться

В США собираются заменить известный танк Bradley

M2 Bradley — это отслеживаемая система бронетанкового оружия, созданная на закате 70-х…

Зрители похвалили справедливое судейство в шоу «Ледниковый период»

Зрители шоу «Ледниковый период» положительно отметили решения судей проекта в последнем выпуске…
  • Анна
  • 16.12.2020
  • читать 1 минуту

Турция осудила введение США санкций из-за покупки российских С-400

В турецком МИДе осудили введение Соединенными Штатами санкций против Турции из-за приобретения…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 декабря – небольшой снег, до -0 °C | город Мытищи: погода, 16 декабря – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 декабря – небольшой снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 декабря – облачно с прояснениями, до -9 °C | Королев: погода, 16 декабря – небольшой дождь, до 0 °C | Подольск: погода, 16 декабря – пасмурно, до -5 °C | Армавир: погода, 16 декабря – пасмурно, до 5 °C |