32-летняя модель Эшли Грэм продемонстрировала пышные формы, выложив в своем Инстаграм-аккаунте серию фотографий в одних лишь трусиках. На снимках видно, как она пытается выбрать более сексуальную позу, переворачиваясь на кровати то в одну, то в другую сторону.

Пышная грудь скрыта от сторонних наблюдателей под шубой желтого цвета. Также модель сфотографировалась и без шубы, но в этот самый момент повернулась к пользователям спиной, сосредоточившись на примерке нижнего белья.

Плюс-сайз модель Эшли Грэм пользуется большой популярностью в социальной сети. Она регулярно радует своих поклонников новыми фото в откровенных нарядах и позах. Эшли совсем недавно родила ребенка и сразу же после его появления на свет начала удивлять пользователей сети оригинальными фотосессиями, которые проводит в домашних условиях. Поклонники восхищаются ею, регулярно пишут в комментариях, что она очень хорошо работает над своим телом и совсем скоро восстановит его после родов.