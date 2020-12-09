Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

32-летняя модель Эшли Грэм продемонстрировала пышные формы, выложив в своем Инстаграм-аккаунте серию фотографий в одних лишь трусиках. На снимках видно, как она пытается выбрать более сексуальную позу, переворачиваясь на кровати то в одну, то в другую сторону.

Пышная грудь скрыта от сторонних наблюдателей под шубой желтого цвета. Также модель сфотографировалась и без шубы, но в этот самый момент повернулась к пользователям спиной, сосредоточившись на примерке нижнего белья.

Плюс-сайз модель Эшли Грэм пользуется большой популярностью в социальной сети. Она регулярно радует своих поклонников новыми фото в откровенных нарядах и позах. Эшли совсем недавно родила ребенка и сразу же после его появления на свет начала удивлять пользователей сети оригинальными фотосессиями, которые проводит в домашних условиях. Поклонники восхищаются ею, регулярно пишут в комментариях, что она очень хорошо работает над своим телом и совсем скоро восстановит его после родов.

Вам может понравиться

Генштаб ВС Белоруссии предупредил об усилении разведки НАТО

Представитель Генштаба ВС Беларуси Руслан Косыгин не исключает, что НАТО готовит силовую…

Чубайс «отметил» назначение на новую должность выстрелом из гаубицы

Анатолий Чубайс, который на днях занял пост спецпредставителя главы государства по связям…

Лучший танк в мире Т-14 “Армата” в следующем году поступит в войска

Уже в будущем году танк Т-14 «Армата» будет поставляться в подразделения российских…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 декабря – ясно, до -3 °C | город Мытищи: погода, 9 декабря – ясно, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 декабря – пасмурно, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 декабря – небольшая облачность, до -5 °C | Королев: погода, 9 декабря – ясно, до -4 °C | Подольск: погода, 9 декабря – ясно, до -5 °C | Армавир: погода, 9 декабря – переменная облачность, до 5 °C |