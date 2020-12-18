Журналист украинского агентства «УНИАН» Роман Цимбалюк в этом году так и не задал свой вопрос российскому президенту Владимиру Путину. Обычно на итоговых пресс-конференциях оказывался в центре внимания благодаря провокационным высказываниям, однако на этот раз счел промолчать. Что тут же было названо «провалом».

Сам Цимбалюк в интервью СМИ заявил, что на пресс-конференции иностранным журналистам старались слово не давать. Исключением стали исландец, который признался в любви к России и поинтересовался главным секретом семейного счастья, а также корреспондент BBC, который сумел немного «оживить» российского лидера своим вопросом.

Что именно хотел узнать Цимбалюк у президента РФ, остается неизвестным. Напомним, что в прошлые годы он поднимал темы освобождения украинских радикалов и моряков, задавал вопросы о «газовой войне» и выполнении Минских соглашений по Донбассу.