Трубоукладчик «Фортуна», который вышел на мелководье в немецкой экономической зоне, начал гораздо быстрее выполнять работы по строительству газопровода «Северный поток-2». Всего за один день он уложил 450 метров труб, что позволило экспертам прогнозировать завершение данного этапа уже к концу декабря.

Трубоукладочная баржа «Фортуна» в отдельных случаях способна в течение дня покрывать до полутора километров. Однако на «Северном потоке-2» она прошла лишь 1,4 км на протяжении пяти дней. Специалисты объясняют это необходимостью после каждого участка осуществлять перемещение якорей. Именно это процесс занимает больше времени, чем укладка газопровода.

Напомним, что ранее Соединенные Штаты ввели санкции в отношении трубоукладкчиков, которые ведут работы на глубине более 33 метров. Однако «Фортуна» под них не подпадает, так как на том участке, где баржа работает сейчас, глубина не достигает и двух десятков метров.