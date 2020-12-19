Известный российский бизнесмен Олег Тиньков заявил, что надеется на полное выздоровление от лейкемии к середине 2021 года. В настоящий момент ему сделана сложная операция по пересадке костного мозга, в результате которой наблюдается полная ремиссия на молекулярном уровне.

В Инстаграм-аккаунте основатель банка «Тинькофф» написал, что на 163 день после операции молекулярные анализы подтвердили наличие ремиссии. Это означает, что донорский костный мозг уничтожает патогенные образования, что является обнадеживающим признаком. Бизнесмен написал, что результаты анализов порадовали и семью, и его самого.

Напомним, что ранее адвокат Тинькова Алекс Бейлин сообщал, что врачи дают не более 40-50 процентов на выживание бизнесмена после операции. Столь пессимистичный прогноз был связан с тем, что трансплантат продемонстрировал крайне негативную реакцию против хозяина, что запустило процесс отторжения.