Издание The National Interest обратило внимание на фразу российского президента Владимира Путина о том, что гонка вооружений уже началась. Глава государства произнес ее на большой пресс-конференции, пояснив, что старт этой гонке был дан сразу же после разрыва Соединенными Штатами соглашений по ПРО.

Путин также заявил, что у России имеется гиперзвуковое оружие, на которую она сейчас делает главную ставку. Ничего удивительного в этом нет – ракеты «Циркон» и комплексы «Авангард» являются действительно грозной силой, которой трудно противостоять. По мнению российского президента, наличие у РФ таких видов вооружения полностью меняет глобальную ситуацию в мире.

Российский лидер также заявил, что РФ будет готова к появлению гиперзвукового оружия у США. Он имел в виду не только ЗРК С-300, которые уже сталкивались с гиперзвуковыми ракетами и имеют небольшой опыт в их уничтожении. Кроме того, Россия в ближайшее время должна завершить создание новейших комплексов ПВО С-500, которые станут «противоядием» от чужих гиперзвуковых боеприпасов.