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В издании The National Interest появилась публикация об «универсальной боевой птице» – именно так американские эксперты окрестили российский истребитель Су-35. Они заявили, что американские и натовские военные рано решили сбросить со счетов этот самолет, так как он является одной из лучших российских разработок.

Су-35, по мнению экспертов, за некоторые характеристики вполне можно отнести к пятому поколения. Истребитель способен решать широкий круг задач, действовать самостоятельно либо в составе эскадрильи, уничтожать не только воздушные, но еще и наводные и наземные цели.

Американские эксперты уверены, что Су-35, принятый российскими ВКС на вооружение в 2014 году, еще долгое время будет оставаться опасной угрозой для любых целей вероятного противника. Также он может быть модернизирован, что исключит необходимость в разработке полноценной замены с нуля.

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