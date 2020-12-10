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В американском издании The National Interest появилась публикация о новых российских РЛС «Струна 1», которые способны обнаруживать «самолеты-невидимки» даже в том случае, если они летят на небольшой высоте. Секрет этих комплексов кроется в бистатическом радаре.

Эксперты рассказали, что это устройство точно так же, как и любые другие, состоит из двух компонентов – передатчика и приемника. Однако они устанавливаются на некотором расстоянии друг от друга, в результате чего получается своеобразная «растяжка». Затронув ее, самолет с технологией стелс неизбежно попадет в поле зрения РЛС.

Бистатический радар, компоненты которого связаны между собой невидимой нитью, в несколько раз повышает чувствительность комплекса. Но несмотря на все свои достоинства, «Струна-1» имеет и некоторые недочеты. Во-первых, она неспособна увидеть авиационную технику, подлетевшую на близкое расстояние, а во-вторых, РЛС обнаруживает самолеты и БПЛА на высоте не более семи километров.

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