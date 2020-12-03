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Появилась информация о том, что Александр Колтовой, ведущий канала НТВ, который погиб в авиакатастрофе, подал на развод за 2 месяца до инцидента.

Телеведущий скончался в начале ноября в Московской области во время пилотирования легкомоторного самолета. С ним на борту находилась женщина, поэтому в Сети начали публиковать сообщения о том, что речь идет о супруге Колтового, однако эти сведения не подтвердились. Оказалось, что он летел с замужней работницей банка.

Сейчас же стало известно, что на момент данного происшествия ведущий уже развелся. Согласно сведениям, размещенным на сайте московских мировых судей, брак телеведущего был расторгнут еще 15 сентября.

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