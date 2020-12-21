Татьяна Тарасова, участвующая в шоу «Ледниковый период» в качестве судьи, на съёмках финала передачи появилась в инвалидном кресле. Об этом сообщает издание Super.

Передвигаться при помощи инвалидного кресла Тарасова, как выяснилось, вынуждена из-за того, что у неё серьёзные сильные боли в спине. Поэтому перед началом съёмок её вывозят к столу судей, а после завершения увозят обратно. На съёмках инвалидное кресло накрывают для того, чтобы оно не бросалось в глаза.

Несмотря на испытываемую боль, как отмечается, Тарасова ещё ни разу не пропустила съёмки, кроме того, она всегда даёт участникам шоу конструктивную критику.

В прошедшую субботу состоялся полуфинал «Ледникового периода», и, таким образом, десятый сезон шоу уже совсем близок к завершению.