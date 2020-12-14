ВЭБ.РФ, который после 2014 года лишился «Проминвестбанка», действующего на территории Украины, добился ареста акций Fishing Company S.A., принадлежащих рыболовному агентству этой страны. Решение об аресте было получено в результате рассмотрения соответствующего иска Верховным судом Виргинских островов.

Акции были арестованы до того момента, пока Украина не компенсирует ВЭБ.РФ убытки, которые банк понес из-за закрытия «Проминвестбанка», а также из-за арбитражного разбирательства, связанного с ним. Представители ВЭБ.РФ заявляют, что это только начало. В дальнейшем имущество, принадлежащее Украине, будет арестовываться в разных странах мира.

Напомним, что акции «Проминвестбанка» в 2014 году были проданы Украиной. Покупатель так и остался неизвестным. Сделку провели даже вопреки решению Арбитражного суда в Стокгольме, которого удалось добиться ВЭБ.РФ. Украинская сторона назвала средства, полученные за акции, компенсацией за Крым.