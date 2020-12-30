Йенс Столтенберг, генсек Североатлантического альянса, считает, что коронавирусная инфекция не была создана искусственно, а имеет природное происхождение.

Согласно его словам, многие исследователи уверены, что коронавирус не был изготовлен в лабораторных условиях. Однако при этом пандемия продемонстрировала угрозу, которая все еще висит над миром из-за возможности создания биологического оружия. Генеральный секретарь НАТО добавил, что следует быть готовым к его использованию террористами или целыми странами.

Ранее на канале Fox News, сославшись на ряд источников, заявили, что первым пациентом с COVID-19 стал сотрудник лаборатории, расположенной в китайском городе Ухань. В Министерстве иностранных дел Китая при этом отметили, что версия о создании вируса китайскими специалистами не имеет под собой никаких научных оснований.