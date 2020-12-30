Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Йенс Столтенберг, генсек Североатлантического альянса, считает, что коронавирусная инфекция не была создана искусственно, а имеет природное происхождение.

Согласно его словам, многие исследователи уверены, что коронавирус не был изготовлен в лабораторных условиях. Однако при этом пандемия продемонстрировала угрозу, которая все еще висит над миром из-за возможности создания биологического оружия. Генеральный секретарь НАТО добавил, что следует быть готовым к его использованию террористами или целыми странами.

Ранее на канале Fox News, сославшись на ряд источников, заявили, что первым пациентом с COVID-19 стал сотрудник лаборатории, расположенной в китайском городе Ухань. В Министерстве иностранных дел Китая при этом отметили, что версия о создании вируса китайскими специалистами не имеет под собой никаких научных оснований.

Вам может понравиться

В следующем году на ТНТ выйдет новый сериал с Михаилом Ефремовым

В 2021 году на экраны телевизоров вернётся Михаил Ефремов, который был осуждён…
  • Анна
  • 29.12.2020
  • читать 1 минуту

Учёные установили, что электронные сигареты не помогают бросить курить

Специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Франциско в ходе исследования установили, что электронные…
  • Анна
  • 27.12.2020
  • читать 1 минуту

Лера Кудрявцева попросила помощи у поклонников в лечении двухлетней дочери

Пользователи Сети раскритиковали Леру Кудрявцеву за то, что она просит советов по…
  • Анна
  • 28.12.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 декабря – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 30 декабря – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 декабря – пасмурно, до -12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 декабря – небольшой снег, до -15 °C | Королев: погода, 30 декабря – переменная облачность, до -1 °C | Подольск: погода, 30 декабря – пасмурно, до -1 °C | Армавир: погода, 30 декабря – небольшая облачность, до 8 °C |