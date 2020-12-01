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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что США постепенно усиливает свое влияние на государства, расположенные в черноморском регионе. По его словам, если раньше акватория Черного моря находилась под безраздельной властью России, то сейчас эта власть медленно, но уверенно переходит к Североатлантическому блоку.

Комментируя это высказывание Столтенберга, военный эксперт Константин Блохин, возглавляющий научный отдел Центра исследования проблем безопасности. Заявил, что ничего удивительного в нем нет. НАТО давно внесло Черное море в сферу своих интересов, поэтому в ближайшее время можно ждать новых провокационных действий с его стороны.

По мнению Блохина, в акватории Черного моря и в воздушном пространстве над ним вполне могут возникать ситуации, схожие с вторжением эсминца «Джон Маккейн» в заливе Петра Великого. США и другие страны НАТО в открытую заявляют, что ведут политику сдерживания РФ. Эта политика вряд ли изменится, поэтому России просто необходимо продолжать работать над созданием надежной обороны. А также разрабатывать комплекс мер для ответа на подобные провокации.

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