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В сентябре главой Повалихинского сельского поселения была выбрана уборщица Марина Удгодская, работавшая в этой же администрации. Недавно стало известно, какую зарплату она теперь будет получать.

Обязанности главы села Удгодская начала выполнять с 1 октября. Как сообщил председатель регионального отделения Партии пенсионеров Валерий Громов, заработная плата Удгодской в настоящее время – примерно 30 тысяч рублей. Таким образом, её заработок возрос практически в десять раз – будучи уборщицей, она получала около трёх тысяч.

Указывается, что Удгодская была «техническим кандидатом» – она участвовала в выборах, так как её попросил об этом Николай Локтев, бывший в то время главой. В итоге она набрала 84 голоса, а Локтев – 46, при этом отмечается, что подлога выявлено не было.

Ранее мы сообщали, как на победу уборщицы на выборах отреагировал Путин.

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