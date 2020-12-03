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Пентагон планирует начать программу подготовки американских отрядов специального назначения для захвата «сложных целей» потенциального противника. Понять, какие именно страны имеются в виду под противником, совсем не трудно, так как США давно заявляет, что в его роли выступают Китай и РФ. А вот со «сложными целями» необходимо внести ясность.

Эксперты предполагают, что под этим понятием подразумеваются объекты, расположенные под землей. Сети бункеров, которые как в фантастических романах, опутывают большие города потенциального противника, могут выступать в качестве командных пунктов, складов со стратегическими боеприпасами, ядерные шахты и специальные поезда – все это является частью подземной инфраструктуры, которая надежно укреплена и неприступна. Можно предположить, что именно на нее замахнулись американские спецназовцы.

Если эта версия верна, то сложно понять, какие именно «навыки и умения» намереваются прививать спецназу. Ведь если кто-то строит подземный бункер, то делает это совсем не для того, чтобы отряд военнослужащих с автоматами наперевес с легкостью получил к ним доступ. Впрочем, дальнейшее развитие покажет, что именно имели в виду руководители американского Минобороны.

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