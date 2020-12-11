Американское издание Stars and stripes, которое курируется Пентагоном, рассказало о появлении на территории Латвии новой базы, предназначенной специально для подразделений специального назначения. В публикации говорится, что на ее создание было затрачено около 4 миллионов долларов. Причем средства выделила Европейская инициатива сдерживания.

Несмотря на то, что США заявляют о необходимости в такой базе для предотвращения агрессии со стороны РФ, назвать ее оборонительной нельзя. Все дело в том, что Соединенные Штаты тратят на оборону гораздо меньше денег. В Прибалтике же они уже вложили около 5 млн только на учения бойцов и развитие военной инфраструктуры.

Известно, что новая база будет заниматься обслуживанием и приемом конвертопланов CV-22. Эти машины, представляющие собой гремучую смесь самолета с вертолетом, предназначены для высадки десанта на территории потенциального противника. Подобные действия сложно представить в обороне, поэтому эксперты уверены – США готовят прорыв через российские рубежи, который будет осуществляться силами спецназовцев.