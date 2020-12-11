Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американское издание Stars and stripes, которое курируется Пентагоном, рассказало о появлении на территории Латвии новой базы, предназначенной специально для подразделений специального назначения. В публикации говорится, что на ее создание было затрачено около 4 миллионов долларов. Причем средства выделила Европейская инициатива сдерживания.

Несмотря на то, что США заявляют о необходимости в такой базе для предотвращения агрессии со стороны РФ, назвать ее оборонительной нельзя. Все дело в том, что Соединенные Штаты тратят на оборону гораздо меньше денег. В Прибалтике же они уже вложили около 5 млн только на учения бойцов и развитие военной инфраструктуры.

Известно, что новая база будет заниматься обслуживанием и приемом конвертопланов CV-22. Эти машины, представляющие собой гремучую смесь самолета с вертолетом, предназначены для высадки десанта на территории потенциального противника. Подобные действия сложно представить в обороне, поэтому эксперты уверены – США готовят прорыв через российские рубежи, который будет осуществляться силами спецназовцев.

Вам может понравиться

Эксперт уверен, что партизанской войны в Карабахе не будет

Поражение в войне для Армении и Нагорного Карабаха стало настоящим шоком, но…

Исторические и культурные памятники Выборгского района получат QR-коды

В рамках заседания совета по топономике Выборгского района, прошедшего в четверг, 10…

Назван минимальный размер пенсии неработающих жителей Подмосковья на 2021 год

Социальная доплата для пенсионеров, которые получают выплаты, не «дотягивающие» до прожиточного минимума…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 декабря – небольшой снег, до -4 °C | город Мытищи: погода, 11 декабря – переменная облачность, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 декабря – переменная облачность, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 декабря – переменная облачность, до -4 °C | Королев: погода, 11 декабря – ясно, до -2 °C | Подольск: погода, 11 декабря – переменная облачность, до -6 °C | Армавир: погода, 11 декабря – ясно, до 4 °C |