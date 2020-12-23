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Специалисты сервиса Superjob рассказали о наиболее оплачиваемых профессиях в России в следующем году. Прогноз был сделан на основе самых востребованных и оплачиваемых предложениях работы в декабре 2020 года.

Как сообщается, из-за пандемии коронавируса в здравоохранении наблюдается острая нехватка кадров во многих областях. К примеру, врач-рентгенолог в Москве может получать от 250 тысяч рублей. Онколог в Симферополе может рассчитывать на 200 тысяч рублей.

Кроме того, весьма востребованы программисты и специалисты по информационной безопасности. Впрочем, эти специалисты были всегда в цене, однако из-за дистанционного обучения спрос на них вырос ещё сильнее. Разработчики мобильных приложений также могут рассчитывать на хорошую зарплату – 360 тысяч рублей им предлагается в Москве.

Также аналитики считают, что высококвалифицированные кадры потребуются и в сфере туризма, так как им нужно быстро переориентироваться на открытые направления.

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