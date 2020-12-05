читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

При ухудшении зрения человеку остается только покупать очки или ставить контактные линзы. Существует, конечно, и множество разнообразных «волшебных» методик, которые не сложно найти в интернете, однако их эффективность находится под большим вопросом. Однако имплантат, созданный голландскими учеными, может стать отличной альтернативой всем имеющимся способам улучшения зрения.

Этот имплантат не возвращает глазам утраченные функции. Однако он все же позволяет «видеть» и ориентироваться в пространстве. Все дело в том, что он вживляется в мозг и передает «картинку» окружающего мира непосредственно на зрительную кору мыслительного органа.

Ученый Питер Роелфсема, принимавший участие в разработке имплантата, рассказал, что его вживление в мозг дает возможность обойти органы зрения, которые частично или полностью утратили свои функции. Он также сообщил об успешном испытании технологии на обезьянах. Будучи полностью слепыми, животные начали «видеть» после вживления имплантата и выполнили все задания, поставленные перед ними исследователями.

Вам может понравиться

Эксперты выяснили, почему рак остается неуязвимым для химиотерапии

Химиотерапия, являющаяся одним из методов лечения онкологических заболеваний, основана на уязвимости ДНК…

Ученые выяснили, почему укачивание вызывает сонливость

Укачивание испокон веков используется для того, чтобы успокоить плачущего младенца и погрузить…

Микроскоп нового типа позволяет смотреть сквозь кости черепа

Ученые из Южной Кореи сумели решить проблему, из-за которой ткани человеческого мозга…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 декабря – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 5 декабря – переменная облачность, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 декабря – небольшая облачность, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 декабря – переменная облачность, до -2 °C | Королев: погода, 5 декабря – ясно, до -3 °C | Подольск: погода, 5 декабря – переменная облачность, до -4 °C | Армавир: погода, 5 декабря – облачно с прояснениями, до 6 °C |