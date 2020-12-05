При ухудшении зрения человеку остается только покупать очки или ставить контактные линзы. Существует, конечно, и множество разнообразных «волшебных» методик, которые не сложно найти в интернете, однако их эффективность находится под большим вопросом. Однако имплантат, созданный голландскими учеными, может стать отличной альтернативой всем имеющимся способам улучшения зрения.

Этот имплантат не возвращает глазам утраченные функции. Однако он все же позволяет «видеть» и ориентироваться в пространстве. Все дело в том, что он вживляется в мозг и передает «картинку» окружающего мира непосредственно на зрительную кору мыслительного органа.

Ученый Питер Роелфсема, принимавший участие в разработке имплантата, рассказал, что его вживление в мозг дает возможность обойти органы зрения, которые частично или полностью утратили свои функции. Он также сообщил об успешном испытании технологии на обезьянах. Будучи полностью слепыми, животные начали «видеть» после вживления имплантата и выполнили все задания, поставленные перед ними исследователями.