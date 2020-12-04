К Новому году «Союзмультфильм» выпустит новогодний короткометражный мультфильм с Чебурашкой и Крокодилом Геной под названием «Чебурашка. Секрет праздника».

Продолжительность короткометражки составит шесть минут, кроме того, она будет музыкальной и в формате 3D. В актёрах озвучки задействована Анжелика Варум, которая дала свой голос Чебурашке, и актёр Леонид Ярмольник, чьим голосом заговорит Крокодил Гена.

Как рассказала певица, изменить свой тембр так, чтобы в Чебурашке её было не узнать, было достаточно сложно. Также она заметила, что песня в мультфильме очень трогательная. Композицию написал, как отмечается, Леонид Агутин. На каком именно телеканале выйдет мультфильм, и в какое время, будет озвучено позднее.