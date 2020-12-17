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Ведущий Владимир Соловьев проанализировал заданные президенту Владимиру Путину вопросы и возмутился большим количеством нелепых обращений к главе государства. Он заявил, что профессия журналиста сейчас находится в состоянии глубокой деградации.

Больше всего возмутил Соловьева вопрос журналистки о «видео Дзюбы», которое президент даже не видел. Напомним, что Путин высказался в том духе, что лезть в чужую личную жизнь – это недопустимо, однако и для самого футболиста данная ситуация станет уроком.

Также Соловьев заявил, что его разочаровал Сергей Шнуров. По мнению ведущего, музыкант постоянно говорит пафосные речи, но на деле оказался совсем пустым. Шнуров спросил у президента, каким образом можно описать жизнь гражданина России без мата. Также его интересовало, почему русские хакеры в этот раз не участвовали в выборах США и не помогли Дональду Трампу победить.

По мнению Соловьева, Шнуров более убедителен как музыкант, а в журналистике у него получается не очень.

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