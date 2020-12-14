В очередной публикации эксперты китайского издания Sohu обсудили новую российскую ракету «Буревестник». Они уверены, что Россия совсем не случайно смакует во всех подробностях ее скорое введение в строй. Она использует испытания ракеты в качестве психической атаки на вероятного противника.

Китайские аналитики вспомнили несколько инцидентов подряд у российских границ, когда корабли НАТО либо находились в непосредственной близости от внутренних вод США, либо даже врывались в них, стремясь спровоцировать моряков РФ на какие-либо ответные действия. Появление «Буревестника» на вооружении ВМФ может разом прекратить подобные провокации.

Все дело в том, что эта ракета обладает уникальными характеристиками. Она может быть обнаружена противником лишь тогда, когда уже поразит цель. Сделать это раньше не представляется возможным из-за невероятно высокой скорости и малозаметности боеприпаса. Кроме того, наличие ядерного силового агрегата дает «Буревестнику» возможность преодолевать любые расстояния. Дальность ее полета не ограничена.

США уже не раз заявляли, что такое вооружение, как «Буревестник», является чрезвычайно опасным. Но РФ вряд ли будет прислушиваться к тем, кто вышел из всех договоров по ядерному сдерживанию и разрабатывает собственные виды смертоносного оружия.