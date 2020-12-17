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Китайское издание Sohu опубликовало статью, в которой назвало одно из главных преимуществ РФ перед Соединенными Штатами. В ней военные аналитики доказали, что как бы США не пытались строить заграждения, стремясь защититься от возможных ударов России, у них все равно ничего не получится. Передает издание “ПолитРоссия“.

Данная публикация стала реакцией китайских журналистов на недавние испытания противоспутниковой ракеты “Нудоль”. Которые американские аналитики назвали “превью уничтожения человеческой цивилизации”. Данный комплекс способен обнаруживать спутники и другие космические объекты и эффективно поражать их буквально в считанные секунды.

Разумеется, запуск этой ракеты совсем не понравился Соединенным Штатам. Их представители уже заявил, что Россия готовит агрессию в космосе, поэтому США нужно как можно скорее догонять ее, разрабатывать собственные технологии. Вот в этом китайские специалисты и увидели уязвимость американской обороны.

РФ значительно превосходит США в космосе. И дело не только в “Нудоль” или ЗРК С-500, хотя характеристики этого оружия способны впечатлить кого-угодно. Помимо нее, у России в рукаве имеется еще много космических «тузов», о многих из которых Пентагон даже не догадывается.

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