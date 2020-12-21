Ряд СМИ сообщили, что София Ротару, украинская исполнительница, решила продать свою гостиницу под названием Villa Sofia, расположенную на Крымском полуострове.

На данный шаг певица пошла из-за возникшего в шоу-бизнесе кризиса, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Отель продается вместе со всеми предметами мебели и техникой. На канале НТВ заявили, что знаменитость хочет получить за свой отель не менее 25 000 000 евро. Указывается, что в нем имеется личный номер Ротару, аренда которого стоит баснословных денег.

Слухи о том, что звезда планирует выставить отель на продажу, уже давно гуляют по Сети. Сотрудники гостиницы ранее сообщили журналистам, что Ротару в одно время подумывала о реализации недвижимости, которая приносит ей одни лишь убытки, но затем все же оставила ее у себя. На интернет-сервисах пока что не было обнаружено объявлений о продаже Villa Sofia.