Учёные венгерского университета выяснили, что собаки не способны различать слова, которые различаются лишь одной фонемой.

В эксперименте приняли участие 40 собак, которым была измерена активность участков мозга. Исследование было осуществлено в три этапа. В первом собаками дали изученную ими команду, которую они выполнили. Во втором этапе вместо команды было использовано бессмысленное слово, однако схожее по звучанию с известной собаке командой. В этой ситуации собака также выполнила “команду”.

В третьем этапе были использованы другие бессмысленные слова, не похожие на какие-либо команды. На этот раз животные посчитали их новыми словами.

Как предположили учёные, это связано с тем, что собака за свою жизнь может выучить лишь ограниченное количество слов.