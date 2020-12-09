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Учёные венгерского университета выяснили, что собаки не способны различать слова, которые различаются лишь одной фонемой.

В эксперименте приняли участие 40 собак, которым была измерена активность участков мозга. Исследование было осуществлено в три этапа. В первом собаками дали изученную ими команду, которую они выполнили. Во втором этапе вместо команды было использовано бессмысленное слово, однако схожее по звучанию с известной собаке командой. В этой ситуации собака также выполнила “команду”.

В третьем этапе были использованы другие бессмысленные слова, не похожие на какие-либо команды. На этот раз животные посчитали их новыми словами.

Как предположили учёные, это связано с тем, что собака за свою жизнь может выучить лишь ограниченное количество слов.

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