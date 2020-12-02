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Один из американских военнослужащих, который уже отправился на «гражданку», рассказал, что российские военные общаются между собой на совершенно непонятном для иностранцев сленге. Он назвал этой одной из важных причин, по которым воевать с Россией будет очень сложно.

По словам экс-военнослужащего, российский сленг видится ему каким-то неизвестным шифром, который практически невозможно разгадать. Он вспомнил эпизод, когда услышал от кого-то из российских солдат выражение: «Бревно на спутнике чешет макаку». Расшифровать его так и не удалось, но через некоторое время боец все же выяснил у военнослужащих РФ, что речь шла о капитане, который вел наблюдение за тестовыми запусками новых торпед.

Также бывший военный привел еще несколько выражений, которые способны понять только русские. Он заявил, что разведчики, отслеживающие переговоры российских военнослужащих, просто не смогут понять о чем идет речь и докопаться до каких-то секретов.

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