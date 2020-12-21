На вооружении российских сил ПВО в Сибири и на Урале отныне находятся новейшие системы «Подлет-1», созданные специально для обнаружения целей, летящих на небольшой высоте. Эти РЛС эффективно предотвращают удары, наносимые крылатыми ракетами, а также выявляют и сбивают беспилотные аппараты потенциального противника.

Система состоит из двух компонентов. Первый – это вышка с радаром, располагающиеся на платформе автомобиля КАМАЗ и отвечающие за обнаружение целей. Второй – это генератор для обеспечения автономной работы и машина управления.

РЛС «Подлет-1» чаще всего работает в связке с многофункциональными системами ПВО. Она, к примеру, дополняет комплексы С-300 и С-400, которые не столь эффективно обнаруживают небольшие цели. Использование систем дает возможность расширить возможности многофункциональных комплексов и повысить уровень защиты от БПЛА и крылатых ракет.