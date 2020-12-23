читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сенатор Алексей Пушков заявил, что западные страны, которые постоянно рассказывают о возможности сближения с Россией, на самом деле не хотят восстановления нормальных отношений. По его словам, на это указывает сразу несколько факторов. Одним из них являются те условия, который Запад обязательно выставит РФ перед сближением.

Во-первых, России придется прекратить оказывать помощь Донбассу. Во-вторых, в интересах Запада вывод российских войск из Сирии, о чем неоднократно заявляли представители американского руководства. И наконец в-третьих, РФ придется вернуть Крым под контроль Украины.

Пушков также считает, что сближение невозможно при нынешнем российском руководстве. По его словам, если новые власти будут больше импонировать западным государствам, то не исключается возможность примирения.

Сенатор заявил, что каждое из условий является невыполнимым, поэтому надеяться на нормализацию отношений с западными странами в ближайшие годы не стоит.

Вам может понравиться

Учёные выяснили неожиданную пользу мужской бороды

Шотландские исследователи в ходе эксперимента выяснили неожиданное преимущество бороды у мужчин. Как…
  • Анна
  • 21.12.2020
  • читать 1 минуту

Конгрессмен Джо Уилсон предложил заставить Россию вывести войска из Сирии

Член американского Конгресса Джо Уилсон разработал законопроект, который подразумевает смещение сирийского президента…

В Ленобласти появилось единое цифровое образовательное пространство

В Ленинградской области все учебные заведения получили доступ к единой цифровой платформе…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 декабря – небольшой снег, до -2 °C | город Мытищи: погода, 23 декабря – пасмурно, до -5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 декабря – пасмурно, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 декабря – облачно с прояснениями, до -6 °C | Королев: погода, 23 декабря – пасмурно, до -4 °C | Подольск: погода, 23 декабря – пасмурно, до -6 °C | Армавир: погода, 23 декабря – небольшой снег, до 2 °C |