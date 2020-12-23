Сенатор Алексей Пушков заявил, что западные страны, которые постоянно рассказывают о возможности сближения с Россией, на самом деле не хотят восстановления нормальных отношений. По его словам, на это указывает сразу несколько факторов. Одним из них являются те условия, который Запад обязательно выставит РФ перед сближением.

Во-первых, России придется прекратить оказывать помощь Донбассу. Во-вторых, в интересах Запада вывод российских войск из Сирии, о чем неоднократно заявляли представители американского руководства. И наконец в-третьих, РФ придется вернуть Крым под контроль Украины.

Пушков также считает, что сближение невозможно при нынешнем российском руководстве. По его словам, если новые власти будут больше импонировать западным государствам, то не исключается возможность примирения.

Сенатор заявил, что каждое из условий является невыполнимым, поэтому надеяться на нормализацию отношений с западными странами в ближайшие годы не стоит.