Сделка по Brexit заключена: что в нее вошло и как Великобритания будет взаимодействовать с ЕС?

Переговоры о Brexit подошли к концу. Несмотря на множество эмоций, обошлось без крови и жертв. В рамках переговоров удалось разработать юридический документ, от которого теперь зависит будущее отношений между Великобританией и ЕС.

Как состоялась сделка

Великобритания была непреклонна на протяжении всех переговоров, отстаивая позицию суверенного, равного ЕС государства, независимость которого будет уважаться. Это было особенно важно в сфере рыболовной ловли. Это один из последних вопросов, который требует решения.

В данном споре есть две проблемы. Во-первых, как пояснил министр иностранных дел Испании, опытный участник торговых переговоров, соглашение направлено на установку взаимозависимости, а не утверждении независимости.

Во-вторых, с экономической точки зрения ЕС больше, чем Великобритания. Соответственно, у Брюсселя больше шансов выйти победителем из сделки. Отказ премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона от продления переходного периода привел к дефициту времени для обеих сторон. Однако, в случае отсутствия соглашения, уровень риска будет таким же. Соответственно, главой сделки стало время, а не Джонсон или Ангела Меркель, как часто писали британские газеты.

Тем не менее, похоже, что правительство Великобритании считает себя победителем, заявив, что теперь оно может выйти из-под юрисдикции Европейского суда, получив тарифный и бесквотный доступ для товаров, экспортируемых в ЕС.

В заявлении, сделанном сразу после объявления о сделке, правительство Великобритании подчеркнуло: «Сделка… гарантирует, что мы больше не находимся в зависимости от ЕС, мы не связаны его правилами. Европейский суд не играет никакой роли, и все наши ключевые запросы о возвращении суверенитета были достигнуты. Это означает, что с 1 января 2021 года у нас будет полная политическая и экономическая независимость».

Однако реальность, как это обычно бывает, оказалась сложнее.

Что в сделке

Представитель Джонсона Дэвид Фрост любил говорить, что Великобритания просто хотела стандартной сделки о свободной торговле, подобной той, что существует между Канадой и ЕС. На самом деле запросы Великобритании были шире. В частности, взаимное признание оценки соответствия товаров и взаимное признание профессиональной квалификации. Похоже, что ЕС не готов к таким жертвам.

Брюссель также был непреклонен в том, что сделка требует юридических гарантий, чтобы не допустить, чтобы Великобритания подорвала единый рынок, используя свою новую регуляторную автономию для снижения экологических стандартов или прав трудоустройства. Джонсон в принципе согласился с этой идеей равных условий игры в политической декларации, сопровождавшей соглашение о выходе 2019 года, которое он получил через парламент. Затем, позже в переговорах, он попытался отказаться от этого обещания. В конце концов, он снова поменял мнение. В сделке говорится, что отклонение от стандартов ЕС может привести к потенциально ограниченному доступу к единому рынку.

На пресс-конференции, посвященной сделке, Джонсон заверил рыболовную отрасль, что она не останется без работы. Но сделка означает, что в течение следующих пяти с половиной лет суда, базирующиеся в ЕС, будут продолжать пользоваться значительным доступом в британские воды, прежде чем окончательное решение будет воплощено в жизнь.

Понятно, что свободное передвижение людей прекратится, а товары будут подвергаться таможенным и нормативным проверкам. Таким образом, транспортный хаос вокруг порта в Дувре кажется вполне вероятным после 1 января, если у экспортеров не будет надлежащих документов для пересечения пролива. Учитывая, что они не делали этого в течение долгого времени, трудности неизбежны. Перевозчики ЕС могут также проявить осторожность и в краткосрочной перспективе избежать риска застревания своих грузовиков в Великобритании. Страна также откажется от программы обмена высшим образованием Erasmus, что станет ударом для многих студентов, хотя теперь Великобритания планирует запустить свою собственную схему Turing, чтобы предлагать места в университетах по всему миру.

Гораздо менее ясно будущее ключевой экспортной отрасли Великобритании – финансовых услуг. За пределами единого рынка Лондон-Сити полагается на ЕС в предоставлении разрешения на обслуживание клиентов из ЕС и продажу им банковских, бухгалтерских и связанных юридических продуктов. Эта сделка постоянно пересматривается в зависимости от подхода Великобритании к финансовому регулированию и защите данных. Это делает положение отрасли менее прочным, чем, например, у производственной.

Финальная точки

Переговоры окончены, но финальная точки не поставлена. Требование кредитования и уклонение от обвинений будут двумя приоритетами для правительства Великобритании. Джонсон неизбежно будет подыгрывать суверенитету, подчеркивая способность избегать вторжения законов ЕС.

И тут все может стать еще интереснее. Это связано с тем, что сделка требует постоянного диалога с ЕС по вопросам, которые могут повлиять на условия соглашения, например, о государственных субсидиях. В этом положении постоянно находится Швейцария. Сделка по Brexit требует, чтобы обе стороны через четыре года прошли ревизию, чтобы убедиться, что требования выполняются. Жесткие евроскептики, консерваторы, настаивающие на отказе от сделки, могут счесть это слишком большой уступкой.

Что может сделать Борис Джонсон, чтобы преодолеть внутреннее сопротивление? Его парламентского большинства достаточно, чтобы преодолеть что угодно, кроме крупного восстания. Но его самая сильная карта может заключаться в том, чтобы переложить вину на предшественницу Терезу Мэй за то, что она инициировала Brexit без предварительного плана. Между тем, первый министр Шотландии Никола Стерджен сразу после объявления о сделке написал в Twitter, что «никакая сделка никогда не компенсирует то, что у нас отнимет Brexit. Пришло время наметить наше собственное будущее как независимой европейской нации».

Итак, хотя один эпизод в этой длинной драме, возможно, подходит к концу, кажется, что другие, касающиеся самого будущего Великобритании, далеки от финала.