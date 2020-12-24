Учения натовских войск, которые сейчас проводятся в Литве, а также переброска американских танков и боевых самолетов на границу этого государства может стать косвенным подтверждением будущей агрессии Североатлантического блока в отношении России. Однако РФ готова к такому развитию событий. Три военные базы в акватории Черного и Азовского морей способы дать отпор любой силе.

Такой вывод сделал политолог Евгений Сатановский, который внимательно следит за заявлениями НАТО по поводу усиления своего присутствия в Черном море. По мнению эксперта, Россия уже заблокировала такую возможность для Североатлантического блока с помощью своих баз.

Кроме того, Сатановский вернулся к вопросу о Нагорном Карабахе. Он заявил, что главным виновником обострения конфликта является Турция, а не Азербайджан с Арменией. По мнению политолога, Анкара становится все опаснее, но сотрудничать все же лучше с ней, а не с другими государствами, входящими в НАТО.