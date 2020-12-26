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В управлении ФСБ по Саратовской области сообщили о задержании в региональном центре гражданина иностранного государства скрывавшегося от суда.

Согласно словам представителей спецслужбы, иностранца разыскивали за незаконное пересечение российской границы. До этого его уже неоднократно судили за нарушение закона в РФ. Будучи обвиненным в очередном преступлении, мужчина попытался скрыться от правоохранительных органов.

Однако оперативники ФСБ смогли найти и задержать злоумышленника, а затем заключили его под стражу, где ему предстоит дожидаться судебного заседания. В Сети позднее появился ролик, на котором демонстрируется задержание преступника. Он пытается обмануть правоохранителей, заявляя, что якобы оставил документы у супруги.

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