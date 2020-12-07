Инсайдер Ice Universe опубликовал в сети секретные внутренние данные компании Samsung, особый интерес в которых представляет описание камеры с разрешением 600 мегапикселей. Известно, что этот модуль, представляющий один объектив увеличенного размера, займет около 12 процентов площади задней панели мобильного девайса.

Косвенное подтверждение этой информации ранее дал Йонгин Пак, представляющий топ-менеджмент южнокорейского бренда. Он заявил, что компания работает над принципиального новыми камерами, разрешение которых превысит разрешение органа зрения человека. Которое, как известно, равняется 576 МП.

Инсайдеры предполагают, что компании Samsung будет довольно сложно реализовать установку такой камеры на смартфон. Все дело в том, что для обеспечения столь высокого разрешения придется увеличивать толщину корпуса устройства. По той простой причине, что объектив будет выпирать из него примерно на 22 миллиметра. Кроме того, потребуется делать фотомодуль значительно большим чем он есть сейчас, так как в противном случае качество картинки будет очень низким.