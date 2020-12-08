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В ряде СМИ сообщили, что воздушное судно американских ВВС осуществило условное нападение на военные корабли ВМФ РФ неподалеку от сирийского побережья.

Авторы соответствующего материала отмечают, что данный инцидент произошел в Средиземном море неподалеку от сирийского порта Тартус, который Россия использует в качестве своей базы. Указывается, что американский самолет-разведчик RC-135U подлетел к группе российских судов и сымитировал атаку.

В рамках своего полета разведывательный летательный аппарат США быстро сбросил высоту с 10 000 до 300 метров. Эти действия заставили российских военнослужащих активировать боевые установки кораблей, чтобы отразить возможное нападение. Эксперты считают, что разведчик выполнил этот маневр с целью сканирования частот радаров средств ПВО.

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