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Представители госкорпорации «Ростех» сообщили о первом полете авиалайнера МС-21-310, оборудованного российскими двигателями ПД-14.

Согласно их словам, тестовый полет был осуществлен сегодня, 15 декабря. Самолет взлетел с аэродрома Иркутского авиазавода. В качестве пилотов были выбраны летчики-испытатели Андрей Воропаев и Василий Севастьянов. На борту воздушного судна также присутствовал инженер Александр Соловьев.

В рамках проведенного испытания специалисты проверили различные режимы работы двигателей, а также управляемость, стабильность и работу различных систем самолета. Полет длился почти полтора часа. В СМИ напоминают, что базовая версия МС-21-300 оснащается американскими двигателями.

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