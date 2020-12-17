В начале минувшего столетия вместе с первыми самолетами появился и термин dogfight – собачьи бои. Он означал ближний воздушный бой, наполненный головокружительными трюками, благодаря которым пилоту удавалось вывести истребитель за машину противника и нанести точный короткий удар.

Военный эксперт Маттео Санзани считает, что важность подобных кульбитов давно утрачена, несмотря на то, что и в России, и в США все еще проходят тренировки высшего пилотажа.

Аналитик предложил вспомнить Вьетнам, а также относительно недавние операции США, такие как «Буря в пустыне» Вместо умопомрачительных трюков самолеты в этих конфликтах наносили дальние ракетные удары и поражали командные пункты противников. Одновременно с этим они активно противодействовали ПВО, чем и достигалось господство в воздушном пространстве.

По мнению эксперта, кульбиты, которыми больше всего увлечены именно российские пилоты, больше не нужны. Такие фигуры высшего пилотажа, как «Кобра Пугачева» неспособны обеспечить самолету преимущество в реальной боевой обстановке. Потому что ближний бой – это большая редкость в войнах современности.