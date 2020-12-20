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Руководство Шпаковского районного медучреждения решило извиниться за то, что разместило пожилую женщину в палате с фекалиями.

Согласно словам представителей администрации больницы, пациентку положили в комнату ожидания, которая редко используется в медицинском учреждении, поэтому фельдшер забыл осмотреть помещение, прежде чем размещать в нем женщину. В Минздраве Ставропольского края при этом заявили, что ситуация в лечебном заведении взята на контроль.

Ранее местные СМИ сообщили о появившемся в социальных сетях ролике, на котором показана пожилая пациентка, лежащая в кабинете с фекалиями на полу. Позднее женщину доставили в краевое медучреждение, где ей была оказана вся требуемая помощь.

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