Руководство Шпаковского районного медучреждения решило извиниться за то, что разместило пожилую женщину в палате с фекалиями.

Согласно словам представителей администрации больницы, пациентку положили в комнату ожидания, которая редко используется в медицинском учреждении, поэтому фельдшер забыл осмотреть помещение, прежде чем размещать в нем женщину. В Минздраве Ставропольского края при этом заявили, что ситуация в лечебном заведении взята на контроль.

Ранее местные СМИ сообщили о появившемся в социальных сетях ролике, на котором показана пожилая пациентка, лежащая в кабинете с фекалиями на полу. Позднее женщину доставили в краевое медучреждение, где ей была оказана вся требуемая помощь.