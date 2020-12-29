Россия создала гиперзвуковое оружие, чтобы сдерживать агрессивные поползновения НАТО, уверен военный эксперт Виктор Леонков. Он заявляет, что именно наличие у России таких ракет не дает Соединенным Штатам развязать Третью мировую войну.

Леонков пояснил, что все гиперзвуковое оружие, имеющееся в распоряжении российских ВС, можно разделить на две группы. В первую входят комплексы «Авангард» и «Сармат», которые как раз и можно назвать оружием ядерного сдерживания.

Вторая группа больше предназначена для нанесения ударов по кораблям потенциального противника, которые несут на борту баллистические ракеты. Сюда эксперт отнес «Циркон», который может запускаться с моря и с наземных установок, а также комплексы «Кинжал» – они вскоре будут устанавливаться на боевые самолеты.

Леонков отмечает, что участившиеся провокации американских кораблей, а также стягивание войск к российским границам – явный признак того, что США подталкивают своих союзников к началу войны с РФ. Однако гиперзвуковое оружие, которое от аналогов отличается умением маневрировать и менять направление уже после запуска, сдерживает подобные порывы.